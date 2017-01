Nätpedofilerna fortsätter höra av sig

I dagarna har frågor kring pedofiler på nätet aktualiserats ännu en gång i och med en omfattande granskning som Aftonbladet och Svenska Dagbladet gjort. Tidningarna har kartlagt nedladdning av barnpornografi.

Vår programledare loggade under en knapp halvtimmes tid under torsdagen in på chattsidan kamrat.com under alias Ponny-Stina och det rasslade till i meddelandekorgen på en gång.

Sajten kamrat.com är en av dem där män kan ta kontakt med unga flickor. Men nu uppger sajtens ägare, Spirilo, att den kan komma att stängas.