Allt fler besöker museum i Skaraborg

Under förra året såg flera museer i Skaraborg en ökning när det gäller antalet besökare. Den största ökningen står Västergötlands museum i Skara för, med 120 000 besök under 2016 jämfört med 84 600 under 2015.

Museichef Hanna Eklöf menar att ökningen beror på flera olika orsaker.

– Vi har haft ett jättebra samarbete på muséet och även med aktörer utanför. Sedan har vi lyckats pricka in utställningar och verksamheter som har intresserat många, säger hon.

Hon syftar framför allt på Erik Johanssons fotoutställning och satsningar på barn och unga.

Men det är inte bara Västergötlands museum som har märkt en ökning i antalet besökare. Vänermuseet i Lidköping hade över 28 000 besökare förra året, vilket är ungefär 400 personer fler än under 2015.

Tidaholms museum och Falbygdens museum har legat på en stadig nivå de senaste åren, även om den sistnämndas besökssiffror minskade något förra året.