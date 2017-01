Anders Eriksson är Årets skaraborgare

Så här löd motiveringen som P4 Skaraborgs kanalchef, Gabriel Byström, läste upp när Anders Eriksson överraskades med priset i morgonens direktsändning från världscuptävlingarna i längdskidåkning i Ulricehamn:

”Under många år har han satt Skaraborg på kartan. I våras flyttade han in i de svenska vardagsrummen genom att oavbrutet bjuda på sig själv under Mästarnas mästare. Årets skaraborgare visade under några dramatiska tv-veckor att formen hade konserverats sedan tävlingstiden då han bland mycket annat vann sju VM-guld i enduro. Med fötterna fast förankrade i den skaraborgska myllan har han med värme, generositet och klokskap gått igenom både ruta och mikrofon. Årets skaraborgare 2016 är Anders Eriksson.”

Anders Eriksson trodde att han var med på utesändningen i Ulricehamn enbart i egenskap av ”fredagskompis” i morgonprogrammet, där han bland annat skulle testa skidspåren inför tävlingarna.

– Jösses. Jag saknar ord. Det är så roligt, säger Anders Eriksson direkt efter att han fått priset.