Politiker i sjukhusstyrelsen tog ut felaktiga arvoden

Politikerna arbetade på resvägen och har därför rätt till halvt arvode säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i styrelsen vid Skaraborgs sjukhus.

– Man får ta ut om det är förberedelser och det står i arvodesreglementet att då gäller särskilda regler.

Vilka förberedelser gjorde ni ?

– Dels samtal inför studiebesöket och dels för vårdöverenskommelsen för hälso- och sjukvårdsnämnden som vi diskuterat mycket, så det här är helt legat.

Men det Ulla-Britt Hagström säger rimmar inte med de arvodesbestämmelser som Västra Götalandsregionen har.

När vi kollar reglerna så har förtroendevalda inte rätt att ta ut arvode för enbart en resdag.

Att läsa in handlingar och förbereda möte som Hagström menar att politikerna gjort, ingår i årsarvodet och går inte att få extra ersättning för. Trots det har åtta politiker i sjukhusstyrelsen tagit ut halvt arvode - 830 kronor per person under resdagen till Malmö. Totalt har 6 640 kronor därmed betalats ut felaktigt.

Det är väldigt komplicerade regler man ska hålla sig ajour med

Trots att Ulla-Britt Hagström är så säker på reglerna när vi först pratar med henne, så ändrar hon sig efter att ha kontrollerat uppgifterna med arvodesberedningen och säger att hon tolkat reglerna fel.

– Det är väldigt mycket komplicerade regler som man ska hålla sig ajour med så det är helt mitt eget fel. Det är bara att be om ursäkt för det.

Borde inte du ha koll på vilka regler som gäller ?

– Det borde jag ha koll på men det är första gången under hela min politiska tid som jag råkar på en nit på det här att jag har missat något. Det är bara att be om ursäkt för det här och nu kommer 830 kronor per person att tas tillbaka nästa utbetalning.