Sverige vann mot regerande världsmästarna Ryssland

Vad kan 10-6-segern betyda till helgens slutspel? Förmodligen ingenting alls - men det innebär i varje fall att det blir Sverige-Kazakstan i lördagens semifinal.



När VM inleddes "på riktigt" så var med en helt annan intensitet och fart än tidigare under turneringen.

– Det är lite tjuv och rackarspel, man kanske inte visar allt inför ett eventuellt andra möte, det återstår att se hur de har tänkt spela i fortsättningen, säger Daniel Andersson.



Ryssarna överraskade med att frångå sin normala spelstil. De provade att slå långa lyror och lyft, men efter fem-sex försök som lätt togs hand om av den svenska backlinjen tog ryssarna en panik-timeout.



Då hade det bara gått 26 minuter och det stod redan 4-1 till Sverige efter flera fina mål.

Ett väldigt styrkeprov av det svenska laget.

Erik Pettersson gjorde till exempel ett fint solonummer och sköt dessutom in ett frislag igenom muren, Christoffer Edlund sköt in bollen från sin favoritposition snett vänster om målvakten och Daniel Andersson - för dagen riktigt bra - gjorde ett fint solomål efter en grym framspelning av Hans Andersson.



Efter timeouten spelade ryssarna mer ryskt igen, reducerade några gånger, men Sverige var helt enkelt för bra denna gång.



Matchen avgjordes definitivt när Johan Löfstedt, tillbaka efter skada, pangade in 8-5-målet tio minuter från slutet.



Matchen var annars lite grinig på slutet. David Pizzoni Elfving var ofta inblandad där det fanns sura ryssar och lagkaptenen Alan Dzjusojev drog på sig två onödiga utvisningar i ren besvikelse.



I och med segern får Sverige nu möta Tyskland i torsdagens kvartsfinal och sedan Kazakstan i lördagens semifinal (man kan säga det redan nu,Tyskland är helt enkelt alldeles för dåligt) medan Ryssland får möta Vitryssland respektive Finland.

Ryssland-Sverige 6-10 (2-5)



Ryssland: Jevgenij Ivanusjkin 3, Janis Befus 2, Almaz Mirgazov.

Sverige: Christoffer Edlund 2, Erik Pettersson 2, Per Hellmyrs, Johan Löfstedt, Erik Säfström, Patrik Nilsson, David Pizzoni-Elving, Daniel Andersson.



Publik: 1 909.