Wayne Shorter och Sting får Polarpriset

Wayne Shorter är enligt prisnämnden "en upptäcksresande" som "hela tiden sökt sig till de outforskade stigarna" och avslutar sin motivering med att utan honom "hade den moderna musiken inte borrat lika djupt".

Shorter är en levande jazzlegend, vars karriär började i Art Blakeys Jazz Messengers i slutet av 50-talet. Där fortsatte han tills Miles Davis värvade honom till sin andra kvartett. Vid sidan av det gav han ut skivor i eget namn med låtar som skulle bli så kallade standardlåtar, däribland "Juju", "Speak no evil" och "Footprints".

I Davis kvartett spelade också pianisten Joe Zawinul som Shorter på 70-talet bildade ännu en banbrytande grupp med - "Weather report", som bland annat fick en megahit med "Birdland".

Bland alla Shorters samarbeten märks särskilt det han har haft återkommande sedan 70-talet med en annan Polarprismottagare, den kanadensisk-amerikanska sångerskan och låtskrivaren Joni Mitchell.

Sedan millennieskiftet reser han runt med sin akustiska kvartett bestående av pianisten Danilo Perez, basisten John Patitucci och trummisen Brian Blade. Kvartetten spelade bland annat på Stockholm jazz festival 2010 och 2014.

Sting har enligt prisnämnden "aldrig slagit sig till ro och levt på gamla meriter, utan ankrat i fler musikaliska hamnar än kanske någon annan artist i sin generation. Som kompositör har Sting kombinerat klassiskt pophantverk med virtuost musikantskap och en öppenhet för alla genrer och all världens klanger.

Sting började som jazzmusiker på 70-talet innan han värvades till New Wave-bandet "The Police" och blev dess frontfigur, och därefter hade han stora framgångar som soloartist. Bland hitlåtarna som soloartist finns "If you love somebody set them free" (1985), "Englishman in New York" och "Fragile" (1988), "Fields of gold" och "If I ever loose my faith in you" (1993) och "Desert rose" (2000).

2006 tog han sig an sånger av den brittiske renässantonsättaren och lutenisten John Dowland på albumet "Songs from the labyrinth" tillsammans med den bosniske lutspelaren Edin Karamazov, där Sting får en speciell användning för sin mjuka och litet melankoliska sida. Sedan har Sting också varit skådespelare och framträtt i olika välgörenhetssammanhang som exempelvis Live aid och med Amnesty international.

Polarpriset instiftades av ABBA:s grundare Stikkan Andersson och är på 1 miljon kr till respektive pristagare. I år delas det ut torsdagen den 15 juni, som vanligt på Stockholms konserthus av kung Carl Gustaf.