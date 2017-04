Elektroniska toner i P4-studion

Presence of Mind från Mariestad består av Hannes Ambros, Christoffer Lundström på sång och Anders Wallroth. De står bland sladdar, syntar och datorer för att leverera elektronisk pop.

Låtarna de spelade hette It's too quiet och Help me help you. Låtar som är tydligt inspirerade av den elektroniska musikens största artister.

Två av dem har känt varandra sen förskolan och den tredje trillade in i gänget på en skateboard i 14-årsåldern. De bildades under den period slutet 80-talet när synthpopen växte sig stor med Depeche mode i spetsen.

– Det fanns en rockskola i Mariestad och där fanns gitarrer, men vi tyckte synten såg mer intressant ut.