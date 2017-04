Strålman har tackat ja till VM

Anton Strålman har sen tidigare varit positiv till att spela hockey-VM i Köln och Paris i maj sen hans Tampa Bay missade Stanley cup slutspelet.

Men Tampa har avvaktat med att ge Strålman klartecken att ansluta till den svenska truppen eftersom han först måste genomgå en läkarundersökning för att slå fast att inte har någon skada som kan förvärras.

Under påskafton kom så glada besked då Svenska ishockeyförbundets generalsekreterare Tommy Bourstedt uppgav för C More att Strålman var nära VM spel.

–- Han har tackat ja och hans läkarundersökning har gått bra. Nu ska bara klubben ge en release och vi hoppas så klart på det, säger han i C More.

Boustedt vill inte bekräfta klartecknet fullt ut men det ser onekligen mycket ljust ut för Strålman att delta i VM.

Han har tidigare i karriären tagit brons som bäst i VM sammanhang 2009.