Ansträngt läge väntas på Säs under sommaren

Södra Älvsborgs sjukhus (Säs) har nu runt 30 vårdplatser stängda till följd av personalbristen men behöver stänga fler under sommaren. Målet är att inte behöva stänga mer än lite drygt 90 vårdplatser, en neddragning liknande den under samma period 2016.

För att personalen ska få semester som önskat krävs omkring 80 ersättare under semesterveckorna, främst är det sjuksköterskor det är brist på.

Vi tror inte att vi får tag i så många på en gång.

Tvingas jobba trots semester

Som föregående somrar kommer situationen förmodligen kräva att personal kallas in under sin semester och bemanningspersonal kommer anlitas. Sedan i höstas har Säs helt slutat hyra in sjuksköterskor från bemanningsföretag, men under sommaren måste det alltså göras undantag från stoppet.

Tuffa prioriteringar

Som en följd av personalbristen tvingas läkare och andra göra hårda prioriteringar.

– Det kan innebära att vi säger "nej, nu skickar vi hem dig igen" och väntar tills vi har kapacitet att ta hand om det, säger överläkare Peter Geiger.

Brist i hela VG-regionen

Samma problem syns på andra ställen i Västra Götalandsregionen. Inom NU-sjukvården i Uddevalla och Trollhättan väntas 125 vårdplatser hållas stängda och vid Skaraborg sjukhus omkring 90. Till Skaraborg behövs det rekryteras runt 200 anställda.