500 arbetspass på akuten står obemannade

Tidigare i veckan berättade P4 Skaraborg att det behöver anställas 200 personer vid Skaraborgs sjukhus för att få ihop sommarbemanningen. Redan nu planerar man till en följd av personalbristen att stänga 90 vårdplatser.

Sjukhusstyrelsens vice ordförande, Johan Ask, garanterade samtidigt att den akuta sjukvården kommer att fungera trots allt. Men just nu är drygt 500 arbetspass obemannade vid akuten i Skövde under sommarveckorna.

Hans Hallén som är akutens verksamhetschef i Skövde, befarar att patienternas säkerhet är i fara.

– Skulle ingenting förändras är vi underbemannade och har stora svårigheter att driva akutmottagningen med bibehållen arbetsmiljö och eventuellt kan det också uppstå problem kring patientsäkerheten.

Att hitta personal utifrån är uteslutet, enligt Hans Hallén. Nu står hoppet till befintlig personal som går in och tar extrapass mot extra betalning.

– Och det är absolut inte optimalt om att be dess hårt arbetande människor att gå in och ta extra pass.

Det låter som att det blir svårt att bemanna akuten enligt kraven?

– Det kommer att bli svårt,plan b är att dra ned på annan verksamhet och prioriterar akuten. Sjukhusledningen kommer inte acceptera en situation där akuten inte är bemannad i sommar.