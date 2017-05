All of You – Rebeca

Rebeca eller Rebecca Persson är 28 år och kommer från Skara. Det var bland annat genom musiken som hon träffade sin man Marcus och nu vill hon satsa på musiken och P4 Nästa.

All of You handlar om att man hellre visar en fejkad bild av sig själv än att vara lycklig i verkligheten.

Hennes låt All of You är bidrag nummer ett i Skaraborgsfinalen av P4 Nästa.