Cold Cold Heart – Tony Malmberg and The Poor Boys

Tony Malmberg and the poor boys från Nossebro, Mariestad och Grästorp är rutinerade i P4:s musiktävling. 2012 vann Tony Malmberg Skaraborgsfinalen med låten A new age begun.

Låten handlar om det svåra i att slå sig till ro och öppna upp sig för någon annan. Förutom att ställa upp i P4 Nästa spelar bandmedlemmarna till vardags tillsammans i tribute-bandet Creedence Tribute.

Bandets låt Cold Cold Heart är bidrag nummer två i Skaraborgsfinalen av P4 Nästa.