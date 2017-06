Unik genomlysning av Helenafallet

Pernilla Wadebäck, i dag reporter på P4 Skaraborg, har en personlig relation till det här kriminalfallet. Hon var nära vän med Helena Andersson och de två växte upp tillsammans i bostadsområdet Ekudden i Mariestad. Det var också Pernillas inflyttningsfest som Helena besökte innan hon åkte till Stadshotellet i Mariestad och försvann natten mellan den 13 och 14 juni 1992.

Tillsammans med radiokollegan och ungdomsvännen, Mats Öfwerström, som även han var med på den där inflyttningsfesten, berättar nu Pernilla Wadebäck om det här fallet i fyra personliga reportage.

– Det här är nog första gången jag tar mig an det här yrkesmässigt, som journalist. Därför är det viktigt att vara öppen med min koppling till Helena. Men just den kopplingen gör också att jag under åren fått en ganska stor insyn i utredningen, säger Pernilla Wadebäck.

I reportagen avslöjar reportrarna nya fakta om det här fallet som få personer utanför polisutredningen känner till.

Avsnitt ett finns tillgängligt på sverigesradio.se/fallethelena från och med måndagen den 12 juni. Där kommer du också att hitta en hel del extramaterial om du är intresserad av fallet. Resterande avsnitt släpps sedan dag för dag fram till och med torsdag.