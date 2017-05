Kvinnlig mc-träff lockar åkare från hela landet

Borås-bördiga Annelie Jensen är initiativtagare till träffen, som sedan 2015 lockat flertalet tjejer i blandade åldrar till Börstig.

– Det finns så många tjejer runt om i Sverige som tar körkort men inte har någon att åka med. Så därför träffas vi här och åker ihop.

Deltagarna möttes upp under fredagskvällen, och ger sig under lördagen ut på en längre runda, för att sedan avsluta med lite festligheter under lördagskvällen.

– Det handlar mycket om gemenskapen, att lära känna nya människor från olika delar av landet med samma intresse, säger Annelie Jensen.

Halmstad, Kalmar och Stockholm är några av städerna som finns representerade. Dessutom är ett gäng från Örebro på plats.

– Vi kallar oss Milf-mc, och står för motor interested ladies forever. Det har blivit att vi har kommit hit varje gång sedan starten. Det är jättekul, säger Karin Davidsson.