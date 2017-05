Bondexperten Anders Frejdh från Hjo minns Roger Moore

I vintras träffade Anders Frejdh Roger Moore på en middag.

– Jag blev jätteledsen när jag hörde detta. Han var en underbar människa. En enormt generös person som tog sig tid med alla, säger han till P4 Skaraborg.

Många serier och filmer blev det men mest känd är han väl kanske som agent 007. 1973 kom hans första Bondfilm med Live and let die. Totalt blev det sju filmer som Bond och hans sista omgång blev A View to a Kill 1985.

– Hans stil passade bra efter Connery och Lazenby. Mer humoristisk och mer underhållande filmer.

Roger Moore blev 89 år gammal.