Allt färre sjukskrivningar i Tidaholm

Susanne Olsson är rehabkoordinator på Vårdcentralen i Tidaholm, och projektledare för den satsning som gjorts i kommunen.

– 2013 hade Tidaholm Sveriges högsta sjukpenningtal, och det är inte speciellt bra för en kommun att ha så många som är sjukskrivna, så vi förstod att vi var tvungna att göra någonting nytt.

Tidaholm hade alltså under en period det högsta sjukpenningtalet i hela landet, med andra ord det högsta snittet sjukfrånvarodagar per invånare räknat per år. Kommunens sjukpenningtal låg då på över 14 dagar.

Men de senaste två åren har antalet sjukskrivningar i Tidaholm minskat, och är nu nere på 12,6 dagar per invånare.

Susanne Olsson pekar på att satsningen på samverkan mellan kommunen, Försäkringskassan och vården är den främsta anledningen till att sjukpenningtalet gått ner.

– Vi har knutit närverk i kommunen, där alla tar sitt ansvar runt de problem som dyker upp i samband med sjukskrivningar. Kommunen har utvecklat sina rutiner, och vården har ändrat en del, till exempel genom att inte sjukskriva i lika stor utsträckning som tidigare, utan i stället försökt hitta faktorerna bakom.

Att neka fler kan låta som ett hårt och ganska enkelt sätt att minska sjukskrivningarna?

– Jag tycker snarare det är ett hårt sätt att hantera människor att sjukskriva, i stället för att hjälpa till med problemet, eftersom vi vet att sjukskrivningar är en farlig medicin. Det här är ett bättre sätt att hjälpa människor, så att de får vara kvar i ett sammanhang, säger Susanne Olsson.