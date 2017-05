Fokus på själen under fastan

Under en månad varje år inträffar Ramadan, då muslimer över hela världen fastar från soluppgång till solnedgång. Men Smajo Sahat, som är imam i Skövde, förklarar att fastemånaden inte bara handlar om att man inte ska äta och dricka på dagarna.

– Det handlar om att stärka en personlighet. Varje människa består av kropp och själ. Under elva månader försöker vi hela tiden tillfredsställa kroppen. Under den tiden är själen nästan täckt av det materiella och det är ett stort problem, att det materiella övervinner vårt jag. Under Ramadan, när man fastar, försvagar man kroppen och då kommer själen upp lite mer, säger han.

Att dagarna är långa under sommarhalvåret gör att det är jobbigare att fasta.

– Det är naturligtvis lättare att fasta när dagarna är korta jämfört med de långa dagarna som är nu. Men så länge det finns gryning och solnedgång ska vi följa reglerna.

Men han menar att fastan inte är lämplig för alla. Som sjukhusimam på Skaraborgs sjukhus får han en del frågor under Ramadan från den övriga personalen på sjukhuset, som undrar över hur de ska bemöta patienter som kanske inte borde fasta av medicinska skäl.

– De som är sjuka är inte skyldiga att fasta. Det finns undantag, som folk som är sjuka och till exempel gravida kvinnor och kvinnor som ammar.

Smajo Sahat säger att det finns en social del av Ramadan som innebär att de som inte kan fasta i stället kan dela med sig av mat till fattiga. Det är även något som de som fastar bör göra, enligt honom.