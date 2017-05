Missade att 12-åring hade svår diabetes - nu införs nya rutiner

– Nej, vi fick inte hjälp. Mitt barn var mycket sjukt, säger mamman till P4 Skaraborg.

Hon berättar att det kändes som om hennes hjärta brast när hennes 12-årige son inte fick hjälp.

Sonen går ner fyra kilo på bara några dagar, han har diarré och buksmärtor och är ständigt törstig. De gör två besök på vårdcentralen Närhälsan Oden i Falköping utan att få träffa läkare. De skickas hem av sjuksköterska med rådet att dricka mycket och ta värktabletter. Dagen efter det sista besöket hämtas 12-åringen i ambulans, hans blodsockervärde är mycket högt och man konstaterar diabetes typ 1 som i akut tillstånd kan vara livshotande.

Inspektionen för vård och omsorg skriver i sin kritik att den 12-årige pojken borde undersökts av läkare samma dag. Han fick inte en sakkunnig och omsorgsfull vård, står det i beslutet.

– Vi kallar detta för en vårdskada, säger Dirk Vleugels som är ansvarig chefsläkare för Närhälsan i Skaraborg.

Han förklarar att just barndiabetes är svårt att upptäcka eftersom symptomen kan vara diffusa. Därför har just det här fallet lett till nya rutiner för att testa barn som kommer in med buksmärtor och diarré, det här kan införas på fler vårdcentraler säger chefsläkaren.

– Alla barn med bukbesvär ska man ta prover på bara för att inte missa de här enstaka fallen som har den här sjukdomen.

Mamman har själv gjort en anmälan til IVO och i den framgår också att hon kände sig dåligt bemött. Även här har man infört nya rutiner på vårdcentralen i Falköping.

– Varken mamman eller pojken talade svenska utan här hade man ett äldre syskon som tolkade, det bör inte förekomma utan man måste anlita tolk. Annars tar man en väldigt stor risk att kommunikationen inte fungerar.

Vems ansvar är det att skaffa en tolk?

– Det är vårdcentralens och det har man också gjort klart på den här vårdcentralen att så ska det vara nu, säger chefsläkaren Dirk Vleugels.