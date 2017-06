Hon är en av 260 nya medborgare som välkomnas idag

En av de inbjudna är Veronica Löfgren:

– Det känns spännande. Det är speciellt att få delta, säger hon.

Under förra året blev cirka 60 000 personer svenska medborgare i landet. I Skaraborg fick Falköping flest nya svenska medborgare, med över 260 personer. Och för Veronica betyder medborgarskapet bland annat trygghet:





– Förutom att jag nu får rösta, så betyder det mycket för mig. Jag kommer från El Salvador, att gå igenom passkontrollen på flygplatsen blir mycket tryggare med ett svenskt pass.

Sedan 2015 måste alla kommuner enligt lag bjuda in personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. Något som flera väljer att uppmärksamma under just Nationaldagen.

I Falköping blir det en ceremoni med tårtkalas i stadshuset, säger kommunikatör Sivan Tegnhammar.

– De välkomnas av ett antal politiker. De som blir medborgare välkomnas med ett diplom och en bordsflagga i trä.