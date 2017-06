Mat som ger dig tid över till mingel

Krämig Bakpotatis

4 portioner

4 bakpotatisar

1 äggula

½ msk smör

0,5 dl mjölk

½ msk olivolja

0,5 dl riven parmesanost

0,5 dl hackade svarta oliver (kan uteslutas)

1 dl creme fraiche

1 klyfta vitlök

Salt, peppar

Picka potatisen med en gaffel och kör i mikro 15-20 minuter, eller tills den är mjuk.

Dela potatisen på mitten längs med potatisen och gröp ur den försiktigt – spara skalen.

Lägg inkråmet i en bunke och blanda ihop lite busigt med resten av ingredienserna.

Lägg sedan tillbaka blandningen i skalen. Allt detta kan du göra någon dag i förväg och förvara potatisen i kylen.

Strax innan gästerna anländer hettar du upp ugnen till 225 grader och skickar in potatisen i ugnen för en snabb gratinering ca 5–7 minuter – Obs! Ha koll! Det finns inget som heter ”gyllensvart”. Potatisen kan stå kvar i ugnen medan du och dina gäster minglar. Vid servering tar du ut potatisen, lägger över dem på att fat garnerat med sallad och river över lite parmesan och strösslar över med hackade svarta oliver – om du inte redan har ätit upp dem...

Katalansk potatissallad

4 portioner

400 g Kokt potatis

200 g pickles

100 g majonnäs

1 klyfta pressad vitlök

¼ huvud strimlad isbergssallad

Salt, peppar

Kaprisbär

Koka potatisen och låt svalna. Blanda pickles, majonnäs, pressad vitlök. Smaka av med salt och peppar. Skiva potatisen.

Allt detta kan du göra någon dag i förväg och förvara potatis och majonnäsröran i kylen.

Strax innan servering – strimla isbergssallad och varva allt på ett stort fat eller i en skål. Isberg, majonnäsröra, isberg, majonnäsröra, etc. Garnera med kaprisbären.

Kräftstjärtar i smörig sås

4 portioner

200 gr kräftstjärtar

50 gr smör

2 st finhackade vitlökar

¼ citron i tunna skivor

½ röd finhackad chili

½ dl citronsaft

Finhackad färsk bladpersilja (eller koriander)

Olja

Salt, vitpeppar

Fräs vitlök, chili och citronskivorna i oljan så att de mjuknar. Blanda ner allt utom persilja/ koriander och kräftstjärtar.

Låt sjuda i 5 minuter och låt svalna. Allt detta kan du göra någon dag i förväg och förvara i kylen någon dag eller två.

Strax innan servering hettar du upp ”såsen”, ta av kastrullen från värmen, lägg i kräftstjärtarna, rör runt och servera i en skål – eller på ett fat med kanter – strö över persiljan (eller koriander).

Gazpacho – för heta dagar

4 portioner

2 dm gurka

1 finhackad gul lök

3 vitlöksklyftor

1 urkärnad grön paprika

2 dl tomatjuice

1 burk krossade tomater

1 msk olivolja

1 msk tabasco

1 msk citronsaft

1msk persilja

1 msk gräslök

färsk timjan

salt och peppar

Isbitar, krossade

Bladselleri



Kör hälften av grönsakerna och vitlök till en slät puré i en matberedare/mixer. Blanda därefter purén med resterande finhackade grönsaker, juice och de krossade tomaterna, krydda och låt soppan stå kallt några timmar. Servera gärna soppan i glas. Fyll glasen till hälften med krossad is och häll över soppan. Servera gärna med en bit bladselleri.

Karamelliserade Rödbetor Dijonaise

1 påse färska rödbetor

Råsocker

4 äggulor

4 dl olja (raps, solros)

4 msk dijonsenap

1 msk vitvinsvinäger

Salt och malen vitpeppar

(Vatten)

Borsta rödbetorna, och koka dem mjuka, det tar ca 40 minuter. Under tiden rödbetorna kokar görs Dijonnaisen. Skira (dela) äggen i gula och vitor. Lägg gulorna i en hög bunke (helst en rostfri), klicka i 2 msk dijonsenap och 1 msk vinäger. Tillsätt hälften av oljan droppvis under tiden som du vispar som om det inte fanns någon morgondag (elvisp är ok att använda). Tillför en msk vatten under tiden innan du vispar ner resten av oljan. Smaka av med dijonsenap, salt och vitpeppar. Ställ i kyl.

Ta upp rödbetorna och låt svalna något. Skala betorna med en skalkniv och dela rödbetorna i 6-8 klyftor. Hetta upp en stekpanna, lägg i en klick flôt och bryn rödbetorna försiktigt, mot slutet, strös det över ca 1 tsk socker så rödbetorna karamelliseras.

Lägg betorna i en skål och servera med dijonnaisen.

Du kan göra hela rätten någon/några dagar i förväg. Vill du servera betorna varma kan du köra dem i mikron 1-1½ minut på full effekt strax innan servering.

Marinerad Rostad Paprika

6 port

2 röd paprika

2 gul paprika

2 grön paprika

Marinad:

4 pressade vitlöksklyftor

4 msk vitvinsvinäger

4 msk strimlad basilika

1 dl olivolja



Sätt ugnen på ”grill” 250 grader. Dela paprikorna längs mitten till 2 halvor. Ta bort alla kärnor samt det vita ”innanmätet”. Lägg paprikorna på en aluminiumklädd plåt med skinnsidan uppåt. Pensla ovansidan med olivolja och ställ in paprikorna i ugnen. Rosta paprikan tills skalet får blåsor och svartnar något. Ta ut paprikan och låt svalna något under en blöt kökshandduk.

Blanda iordning marinaden. Skala paprikan och skär den i centimetertjocka strimlor. Lägg strimlorna i en bunke och slå över marinaden. Täck över skålen och låt stå i kyl 3 timmar. Låt paprikan få stå 30 minuter i rumstemperatur innan servering.

Allt detta kan du göra någon/några dagar i förväg.

Citron- & Olivoljemarinerade kronärtkockshjärtan

1 burk (450 g) kronärtkockshjärtan

2 msk olivolja

½ pressad citron + rivet skal

½ finhackad chili med kärnor

2 pressade vitlöksklyftor

1 dl finhackad basilika

salt och 1 msk handkrossad rosépeppar

Skär hjärtana i fyra delar lägg dem i en skål och blanda övriga ingredienser utom basilikan till en marinad som hälls över hjärtana. Ställ svalt i ett par timmar – eller någon/några dagar.

Vid servering strimlar du basilika och strössla över de små hjärtarna.

Salta mandlar

1 påse sötmandel

1 dl olivolja

salt (gärna flingsalt)

Koka upp mandeln i vatten, låt svalna något och pilla bort skalet. Häll olja i en eldfast form och blanda mandlar och salt.

Rosta i ugn 220 grader ca. 5 minuter, de ska knappt få pytteliten ljusbrun färg. Ta ut mandlarna och lägg dem på hushållspapper, salta och servera dem gärna till lufttorkade charkuterier eller som snacks till bubblet. Kan göras flera dagar i förväg.

Diverse charkprodukter

Lägg upp de olika charkuterierna på ett fat. Låt stå i rumsvärme fram till servering.