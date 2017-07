Spelutvecklaren Åsa Roos jobbar i branschens toppskikt

Namn: Åsa Roos

Det här sysslar jag med: Jag är spelutvecklare (Senior UX designer) på BioWare i Edmonton.

Nuvarande bostadsort: Edmonton, Kanada

Uppväxtort: Mariestad och Tibro

Det bästa med Skaraborg: Naturen, Vänern och Vättern. Närheten till vatten.

Det här brinner jag för: Spel i alla dess former och utföranden. Möjligheten att berätta genom spel och konsten att skapa helt nya världar.

Producent: Christopher Johansson

Låtlista i programmet som sänds i radion:

Psyche - Massive Attack

Human - Daughter

Woman King - Iron & Wine

Still Alive - Ellen Mclain & Aperture Science Psychoacoustic Laboratories

Fuck You - Lily Allen

Horizons - Puscifer

Where´s the revolution - Depeche Mode