Filip Rapp om sjukdomen som förändrade hans liv

Namn: Filip Rapp

Det här sysslar jag med: Jobbar inom familjeägt fastighetsbolag i Skövde, men också som grafisk formgivare och skribent.

Nuvarande bostadsort: Skövde

Uppväxtort: Skövde

Det bästa med Skaraborg: Närheten till naturen och det effektiva livet – man kan gå från plan till handling väldigt snabbt när man kommer på något man vill göra. Allting är nära.

Det här brinner jag för: Utöver musiken i mitt liv så brinner jag för stadsutveckling samt att bevara naturvärden i anslutning till städerna. Billingen i mitt hjärta.

Det här kommer jag bland annat att prata om i mitt program: Om min uppväxt, präglad av Chrons sjukdom och hur jag fann musiken som en väg till självförverkligande. Kommer också att beröra min mammas Alzheimers sjukdom, ge råd till andra familjer i samma situation – och berätta vad jag lärt mig genom det.

Låtlista:

WHITESNAKE: Wine, women an’ Song

John Mellencamp: Small town

KISS: Flaming youth

BONAFIDE: I don’t need no doctor

THE GLORIA STORY: Depending on you

Lill Lindfors: Sången han sjöng var min egen