Just nu: Kommer Mariestad kunna kamma hem vinsten

För första gången i Skaraborgskampens historia består laget för en kommun endast av tjejer.

Johanna Andersson, Hanna Andersson och Mia Hedberg ska representera Mariestad och försöka kamma hem Sveriges mest prestigefulla pris.

Vad som ska samlas in, hur karaoken kommer gå och vad har Mariestad för talang? Det får du veta under programmets gång. In och lyssna så får du se hur det går.

Programmet sänd mellan klockan kvart över tio och klockan ett. Programledare är Ewa Olsson och till sin hjälp har hon Philip Pettersson.