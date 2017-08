Åke Svanstedt vann Hambletonian

Det blev en dramatisk final där Svanstedt och Perfect Spirit var tvåa i mål bakom What The Hill, körd av Dave Miller. Men Miller var inte uppmärksam när han tog sig loss från innerspåret och störde en konkurrent till galopp. Domarna på The Meadowlands var hårda och diskade målettan What The Hill.



Därmed blev det överraskande svensk seger och den största i Svanstedts karriär.



Ägaren Lennart Ågren (SRF Stables) var ett enda stort leende i vinnarcirkeln. Ågren har satsat stora pengar på travsporten och fick nu en välkommen framgång i världens största treåringslopp.

– Det här är otroligt, det är en enorm glädje för mig, sade Ågren och lyfte den gigantiska silverskålen.



Det blev även svenskt på tredje plats genom Enterprise som tränas av Marcus Melander. Han var inte lika startsnabb som i försöksvinsten och fick tredjepar invändigt. Kusken Tim Tetrick fick fritt på upploppet och hästen fullföljde bra till tredjeplatsen.



Svenske tränaren Jimmy Takter inledde lördagen med tre raka segrar. Först vann han med svenska stoet Pasithea Face som kördes till seger av Tim Tetrick på 1.09,2.



Takter fortsatte tränartrippeln med tvååringarna You Know You Do i Peter Haughton Memorial och Manchego i Jim Doherty Memorial.



Fjärde segern för Takter kom i Hambletonian Oaks för treåriga ston med Ariana G. Hon vann enkelt sedan Yannick Gingras kört till spets efter halva loppet. Det var 15:e segern i 18:e starten för stoet.



Åke Svanstedt vann Cashman Memorial med Resolve för andra gången i rad. Svanstedt körde omgående till spets och sexåringen vann väldigt enkelt på 1.08,6.