Just nu: Tåg utanför Falköping evakueras

Enligt trafikverket beror det här på ett elfel och det kommer att påverka tågtrafiken under dagen, vissa tåg kommer att ställas in.

Trafikverket beräknar att tågen kan köras enligt tidtabell någon gång under sena förmiddagen.

På det här tåget som står stilla är det helt strömlöst och enligt passagerare vi pratat med innebär det att bland annat luftkonditioneringen inte fungerar.

Enligt en resenär ombord kommer tåget evakueras strax innan klockan nio på morgonen och passagerarna kommer få byta tåg.