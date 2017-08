Bandidos supporterklubb etablerad i Vara

I slutet av juni blev mc-klubben Bear Jaws utsedd som hangaroundklubb till Bandidos, alltså en fullvärdig supporterklubb vilket är ett steg på vägen till att bli en fullvärdig Bandidosklubb, eller chapter som de själva kallar det.

I dagarna har Göteborgs tidningen, GT, kartlagt de kriminella mc-gängens utbredning i Västsverige och i en artikel pekas Skara ut som den kommun där Bear Jaws etablerat sig, men enligt källor till P4 Skaraborg så är det i stället i grannkommunen Vara som Bear Jaws finns.

Supporterklubben har under sommaren renoverat en klubblokal ute på landsbygden i Vara kommun, visserligen bara någon mil från kommungränsen till Skara.

Under förra hösten hyrde klubben en industrilokal i Skara som de lämnade efter att hyresvärden uppmärksammats på deras verksamhet, men efter det så har de alltså hittat en ny lokal i Skaraborg.

På Bandidos officiella websida välkomnas Bear Jaws in i Bandidosfamiljen med orden "A big fat welcome to the Bandido nation."

Enligt polisen räknas Bandidos som ett kriminellt nätverk som sysslar med grov organiserad brottslighet. Polisen i Skaraborg känner till Bear Jaws etablering i Vara.