Fota din vardag i Skaraborg

När Donald Trump tidigare i år refererade till Sverige i ett tal fick det stor spridning.

– Titta på vad som hände igår i Sverige, sa Trump, utan att tala om vad han menade.

Detta fick stor spridning på sociala medier under hashtagen #lastnightinsweden. Och det har resulterat i en utställning på Fotografiska i Stockholm där dokumentärfotografer gett en bild av vad som faktiskt händer i Sverige om kvällarna, bilder som tryckts som bok och skickats till Donald Trump.

Sverige i all ära, men vi vill ju veta vad som händer hos dig om kvällarna i Skaraborg? Dela med dig av dina vardagsbilder under hashtagen #lastnightinskaraborg i sociala medier eller mejla in din bild till p4.skaraborg@sverigesradio.se.

Glöm inte att ange var bilden är tagen i Skaraborg och en liten förklarande bildtext. Vem vet, kanske är det just din bild som får vara med i vår fotobok om vad som händer i Skaraborg om kvällarna. Och vem vet, kanske skickas ett exemplar till Donald Trump?

