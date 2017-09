Frågor och svar om vår insamling till Världens barn

Ring 099-520 30. Samtalet kostar 50 kronor varav 45 kronor skänks till Radiohjälpen.

Fråga: Varför deltar Sveriges Radio i insamlingen till Världens Barn?

Svar: Insamlingen till Världens Barn är ett sätt för Sveriges Radio och P4 att arbeta för en bättre omvärld. Fokus ligger både på den akuta situationen och det långsiktiga förebyggande arbetet. Både med de barn som lyfts i media och de barn vars situation vi inte får höra.

Fråga: Varifrån kommer pengarna?

Svar: Främst genom enskilda direkta gåvor från P4:s radiolyssnare, både fortlöpande under hela året och till stor del när verksamheter skildras i Sveriges Radio och SVT. En betydande del samlas också in av Riksinsamlingen för Världens Barn som mobiliserar cirka 45 000 frivilliga över hela landet. Dessutom skänker en del företag större summor.

Fråga: Hur kan man skänka pengar till P4:s insamling?

Svar: Pengarna samlas in via gåvor över telefon - 099-520 XX (för P4 Skaraborg gäller numret 099-520 30 och för varje samtal går fem kronor till trafikavgift) - men också via jippon, aktiviteter och auktioner på olika tjänster, upplevelser och saker som de lokala redaktionerna arrangerar och ansvarar för. Pengarna går oavkortat till Världens barn.

Man kan även skänka pengar via swish, sms eller betalkort. Detta gör man genom vår digitala insamlingsbössa som hittas här: https://bossan.varldensbarn.se/insamling/p4-skaraborg

Fråga: Varför tar Telia ut en avgift?

Svar: Telia garanterar att de 45 kronorna verkligen kommer fram – det finns de som missköter sina teleräkningar till exempel. För att säkerställa att pengarna ska gå fram använder sig Telia av en tekniskt avancerad plattform som kräver övervakning och support och det medför en kostnad tyvärr.

Fråga: Vilka organisationer ingår i Världens Barn?

Svar: Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med hela Världens Barn-familjen. Totalt 22 organisationer: Afrikagrupperna, Clowner utan Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, Föräldralösa Barn, Hoppets Stjärna, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, KFUM, Lions, Läkarmissionen, Plan Sverige, PMU, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Svenska Afghaistankommitten, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset, Unicef Sverige, Vi skogen och We Effect.

Fråga: Hur fördelas pengarna?

Svar: Alla organisationer som har ett godkänt så kallat 90-konto kan ansöka om medel till enskilda internationella projekt. Pengarna går till verksamheter som godkänts av Radiohjälpens styrelse efter en detaljerad projektbeskrivning.

Fråga: Hur vet ni att pengarna kommer fram?

Svar: Genom sättet att arbeta på. Pengarna går inte in i stora system eller till mottagarländer som budgetstöd eller liknande. De fördelas till beprövade svenska organisationer som sedan ofta har egen representant på plats och framförallt alltid ett dokumenterat samarbete med lokala organisationer.

Fråga: Kan ni följa upp hur pengarna använts?

Svar: Varje organisation måste redovisa hur projektet gått och stämma av med de mål och den budget som fanns i ansökan. Både lokalt och i Sverige ska ekonomin granskas av en revisor. För projekt som pågår längre än ett år ska organisationen lämna delrapporter varje år.

Fråga: Hur mycket pengar försvinner i administration?

Svar: En viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalité i biståndet. Annars finns just risken att pengarna inte kommer fram eller inte gör nytta. Dessutom ska varje projekt granskas och revideras.

För att få ha ett 90-konto får en ideell organisation använda högst 25 procent av medlen för att finansiera sin egen verksamhet. Inom Världens Barns kampanjapparat är siffran 15 procent, för övriga organisationer som får del av medlen 7 procent för varje projektinsats - vilket krävs för att täcka nödvändig ekonomisk hantering och revision.

Fråga: Hur vet ni att pengarna verkligen gör nytta - även på lång sikt?

Svar: Genom sättet att arbeta på. Det börjar med organisationens erfarenhet och kunskap och förståelse av den lokala situationen och fortsätter med trovärdiga och pålitliga lokala samarbetspartner som ytterst genomför insatsen i samklang med de berörda. Nyckelordet är "lokalt ägande", målet är att insatsen blir varaktig och på sikt lever vidare även utan fortsatt bistånd. Även om en insats är akut humanitär sker den inom en långsiktig utveckling som syftar till bestående förbättringar.

Fråga: Hur många projekt talar vi om?

Svar: Organisationerna arbetar i hundratals verksamheter världen över. De flesta programmen finansieras av Världens Barn.