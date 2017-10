Nu startar vi en ny redaktion i Södra Ryd

Vi vill höra nya röster och berättelser i radion och hoppas att du också vill det. Så kom och träffa reportrar från P4 Skaraborg, Sveriges Radio och berätta om vad som är viktigt i ditt liv.

Varje tisdag hela hösten gör vi reportage, direktsändningar och mycket annat från Södra Ryd för att skildra vad som händer i området.

On Tuesday, October 3, P4 Skaraborg will start broadcasting from Södra Ryd in Skövde.

We want to find the stories and meet the people who traditionally has not been represented in the media. If you want us to tell your story you're very welcome to come and talk to us.

We will be in Södra Ryd every Tuesday to do live broadcasts, news reports, interviews and much more each week.

في هذا الخريف سيكون راديو السويد ب 4 سكارابوري معكم من قلب جنوب الريد في خوفدة.

الراديو يقف إلى جانبكم ويمنحكم الفرصة لإيصال صوتكم وتقاريركم الجديدة.

أخبرنا عما يحدث في حياتك هنا في جنوب الريد .

في كل يوم ثلاثاء خلال فصل الخريف نحن موجودون معكم. يمكنكم أن تجدونا في المكتبة أو خارجها في المدينة، لا تترددوا

في التواصل معنا .

نتحدث العربية والسويدية والانكليزية