P4 Skaraborg tredje bästa lokalstation i insamlingen till Världens barn

Under två veckor har alla P4 Kanaler i landet samlat in pengar till Världens barn. Nu är det klart att P4-lyssnarna har tillsammans varit med och samlat in över 7,2 miljoner kronor!

Bland alla lokala P4-kanaler hamnade Skaraborg på en tredje plats med dryga 546 195 insamlade kronor, efter P4 Stockholm och P4 Halland.

Förra året blev P4 Skaraborg den bästa lokalstationen i landet och samlade in 599 865 kronor.