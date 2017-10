Frida Boisen efterlyser männen i #metoo-kampanjen

Kampanjen startades under söndagen när skådespelaren Alyssa Milano la ut statusen "Me too" på Twitter. Syftet är att visa på hur utbrett sexuella trakasserier är och hur många som har varit med om det.

Journalisten och sociala medier-experten Frida Boisen uppmuntrar initiativet men vill att fler män ska engagera sig och visa sitt stöd.