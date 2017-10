Skövde HF vann i Boden

Segerrycket kom ungefär halvvägs in i den första halvleken. Vid ställningen 7-7 så kom Skövde HF in i ett riktigt bra stim och på nio minuter satte de dit sju raka mål. Det avståndet stod sig sedan halvleken ut och Skövde gick in till vilan med ledning 16-9.

Det försprånget var de sedan aldrig nära att tappa. I andra halvlek växlade ledningen mellan fem och tio mål och stannade alltså på sex mål vid ställningen 26-20.

I tabellen ligger Skövde HF nu på en femteplats.

Boden IF - Skövde HF 20-26 (9-16)

Målen, Skövde: Fatos Kücükyldis 12, Tilda Olsson 4, Elisabeth Collado 3, Hannele Nilsson 2, Johanna Flygelholm 2, Julia Ehn 1, Linnéa Efraimsson 1, Nora Jakobsson van Stam 1.