Grannbråk urartade – man misshandlades och frihetsberövades

Polisen fick sent under lördagskvällen vid klockan 23.24 in ett larm om ett lägenhetsbråk i Tidaholm. Osämja hade uppstått mellan två grannar och den ena personen, en man född -77, misshandlade sin granne och höll kvar honom i sin lägenhet mot mannens vilja.

– Det var en kvinna som hade hört lägenhetsbråket och larmade oss, säger Emma Ekdahl, stationsbefäl på polisen i Skövde.

Den 40-årige mannen sitter nu anhållen misstänkt för misshandel och olaga frihetsberövande.

Den misshandlade mannen fick föras till sjukhus för vård.