IFK Skövde är för närvarande inne i en mycket dyster period och hemmamötet mot Sävehof blev inte det trendbrott som laget hoppades på efter den blytunga förlusten mot jumbon Ricoh senast.

Den månghövdade publiken på 2328 personer som gick in gratis tack vare fritt inträde fick se Skövde ligga under med fem bollar i paus efter att Sävehofs målvakt Per Sandström dominerat totalt och stått för hela 19 räddningar.

