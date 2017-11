Åtalas efter lastbilsstöld – i 80 kilometer i timman

P4 Skaraborg rapporterat om stöldligan som under sommaren tros ha länsat ett flertal lastbilar mellan Vara och Alingsås på dyrbar last. I mitten av september lyckades dock Postnord avslöja ligan – på bar gärning.



Postnords övervakningsfilmer visa hur två män klättrar in i lastutrymmet bakifrån, från en personbil – mitt i natten och i 80 kilometer i timmen.



De fyra misstänkta åtalas för grov stöld i tre fall. De sitter alla häktade sedan september.