Skövde IK-spelare till sjukhus efter tackling

Det var elva minuter in i den tredje perioden i matchen mellan Borlänge och Skövde IK i den västra hockeyettan som det hände.

- Det var en tackling mot sargen. Det var ingen ful tackling, men tyvärr så brast plexiglaset. Det gjorde att Hugo Borg for ut utanför rinken. Han slog i huvudet i någonting och studsade sedan tillbaka in på isen där han blev liggande. Det var ju en befarad huvudskada eller nackskada, så han fick ligga still medan man väntade på ambulansen, berättar Hans Ljunggren som är klubbchef i Skövde IK.

Hugo Borg kördes med ambulans till Falu Lasarett.

- Resten av laget har åkt hem men han kommer att vara kvar där för att röntgas. Han har smärtor i huvudet, nacken, ryggen och handleden. Jag hoppas verkligen inte att det är något bestående utan att det är något som går över. Efter omständigheterna så är han ändå vid gott mod och är vid fullt medvetande, säger Hans Ljunggren.

Vid olyckan ledde Borlänge matchen med 7-3. Lagen kom överens om att inte spela vidare, men lät klockan rulla på vilket gjorde att hemmalaget alltså vann med just 7-3.

- Båda lagen var rätt så tagna efter det som hände, konstaterar Hans Ljunggren.