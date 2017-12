Riktlinjer ses över efter anställning av grovt kriminell

Det var under ett möte i arbetsgivarutskottet under måndagen som det bestämdes att personalavdelningen ska göra en översyn av riktlinjerna.

– Vår HR-chef har fått uppdraget att efter årsskiftet återkomma till arbetsgivarutskottet efter att ha tittat över regelverket, vad vi har idag, vilka grupper det är vi idag tar ut utdrag ur belastningsregistret, och sedan får vi se om den översynen föranleder att vi gör en del skärpningar, säger Leif Walterum (c), ordförande i arbetsgivarutskottet.

Det var under lördagen som P4 Skaraborg avslöjade att Skövde kommun låtit en grovt kriminell jobba som personlig assistent under fyra år. Under anställningstiden dömdes han för nya brott utan att kommunen reagerat.