Medium jobbade med barnärenden – misskötte sitt jobb

– Det är ett allvarligt missförhållande, säger Maria Olsson som är IFO-chef i Falköpings kommun.

Falköpings kommun köpte in kvinnan som konsult för att jobba med barnärenden. Hon misskötte sitt jobb och socialtjänsten har i efterhand fått gå in och detaljgranska alla ärenden hon haft under det halvår hon jobbat åt kommunen.

– Jag är glad att det inte har blivit större konsekvenser än vad det har blivit, säger IFO-chefen.

Privat utger sig kvinnan för att vara ett medium, hon håller seanser och uppger att hon är en kanal till andevärlden och kan läsa av folks tidigare liv.



– Det är inget jag känner till eller som har framkommit.



Vad är din reaktion på att ni haft ett medium som jobbat med barnutredningar?

– Det viktiga för mig är att hon är socionom, sen kan man ha andra fritidssysselsättningar eller bisysslor.

Totalt har Falköpings kommun betalat 632 000 kronor för konsulten under det halvår hon jobbat med barnutredningar på socialtjänsten, i det ingår att kommunen betalat kvinnans boende.

Kommunen har utrett ärendet enligt Lex Sarah och vidtagit åtgärder så att det inte ska kunna inträffa igen. Därmed har Inspektionen för vård och omsorg avslutat fallet. Kvinnan vill själv inte ge någon kommentar.