Lucka 18: Medarbetare som gör det lilla extra

Ingela Fagerström är chef på Ekedals äldreboende i Skövde och har nominerat sina medarbetare till julhjältar i P4 Skaraborgs julkalender. Hon skriver såhär:

"Alla mina underbara medarbetare på Ekedals äldreboende som varje dag året om är vardagshjältar i det fantastiska jobb de gör för våra boende. Sannerligen 50 medarbetare som förtjänar att hyllas som hjältar varje dag året om, men som jag tycker borde hyllas lite extra "in the spirit of christmas"!"

