Socialtjänsten slarvade bort anmälan

Det var en läkare som i slutet av november i fjol fattade misstankar om att allt inte stod rätt till i hemmiljön för ett barn som läkaren träffat.

Läkaren gjorde då en orosanmälan och lämnade in den till socialtjänsten i Vara kommun.

Anmälan stämplades in vid receptionen på socialkontoret - men frågan är vad som sedan hände.

Det dröjde mer än två månader innan socialtjänsten upptäckte missen.

Anmälan har inte skrivits in i socialtjänstens system och risken är stor att ingenting alls har gjorts.

Läkarens anmälan är av allvarlig karaktär och nu gör kommunen en anmälan enligt Lex Sarah.