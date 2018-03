Johan och Erica tolkar WASP

Om du vill höra en låt från världens stora hårdrocksarkiv så önska på. Då skickar du ett mail till p4.skaraborg@sverigesradio.se eller ring 0500-773050 och tala in på vår telefonsvarare. Låt, artist och en motivering.

Om två veckor är det In Flames med Only for the weak som ska tolkas. En önskning från lyssnaren Jesper Gustafsson i Tidaholm.