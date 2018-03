Skövde IK har kvitterat i play off-derbyt

Efter fem raka derbyförluster den här säsongen så var det nu Skövde IK:s tur att få jubla. På bortais slog de Mariestad BoIS med 3-1 under lördagen – och kvitterade därmed i det här stekheta play off-mötet. Mariestad tog visserligen ledningen i matchen i den första perioden. Men Skövde fick in ett sent kvitteringsmål i den perioden och 16 minuter in i andra perioden satt Anton Blomberg dit 2-1. Det stod sig sedan länge. I slutet av tredje perioden tog Mariestad ut målvakten i jakten på en kvittering – men istället kunde Henrik Thegel definitivt avgöra genom att sätta dit slutresultatet 3-1 i tom kasse.

– Vi var taggade och vi var sugna. Det var jämnt förra matchen och vi förstod att det skulle bli jämnt idag också. Vi försökte bara kriga på och göra vårt bästa, säger segerskytten Henrik Thegel.

Mariestad BoIS vann ju i torsdags kväll i Skövde, men nu står det alltså 1-1 i matcher i det här play off-mötet. Det betyder att det kommer att bli en helt avgörande match mellan de båda Skaraborgslagen. Den matchen kommer att spelas på söndag i Mariestad.

Vinnaren där får fortsätta jaga en plats i hockeyallsvenskan medan förloraren har spelat klart för säsongen.

Det lär, med andra ord, blir en oerhört spännande match. En match som vi också kommer att sända här i webbradion och i appen Sveriges Radio Play.

Mariestad BoIS-Skövde IK 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

Mål, Mariestad: Filip Törnqvist.

Mål, Skövde: Pontus Wikström, Anton Blomberg och Henrik Thegel.