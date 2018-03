Skövde HF tog endast en poäng mot Team Eslöv

Skövde HF gjorde ingen bra match. Man började visserligen hel okej och tog ledningen med 10-6. Men sedan var det roliga slut. Eslöv började knappa in och gick förbi till paus med 12-13.

I den andra halvleken så ledde Eslöv matchen med ett eller två, tre mål och såg ut att ta sin blott andra seger under säsongen. Man ledde också med 24-25 långt in i sista spelminuten.

Men Skövde lyckades få till en kvittering det allra sista genom Elisabeth Collado från sexmeters linjen och 25-25 var ett faktum.

Nästan tusen personer i en "gratismatch" fick se en dålig match men med lite spänning i slutet.

Svårt att nå slutspel

- Det här var en match vi måste ta men vi fick i alla fall ett poäng till slut, menade Julia Ehn som gjorde fem mål. Den kan ju betyda mycket i kampen om slutspel eller ej.

Ja, nu återstår en match för HF, mot Västerås Irsta på bortaplan. Och nu måste många resultat gå HF:s väg för att det skall bli slutspel. Annars får man kvala sig kvar i SHE. Laget ligger på sista slutspelsplats just nu med samma poäng 16, som Heid under strecket och en poäng mer än Boden.

De båda sistnämnda lagen har dock en match mindre spelat.

Skövde-Eslöv 25-25 (12-13)

Skövde: Julia Ehn 5, Elisabeth Collado 5, Linnéa Efraimsson 4, Sofia Berggren 4, Johanna Flygelholm 3, Fatos Kücükyldis 2, Hannele Nilsson, Tilda Olsson.

Eslöv: Albana Arifi 5, Sara Strand 4, Lina Wessberg 4, Filippa Sarenbrandt 4, Julia Sandell 4, Andrea Johansson 3, Tilda Lundqvist.

Publik: 981.