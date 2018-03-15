مهاجر سوري: اللغة السويدية هي مفتاح الاندماج في المجتمع الجديد

صمم الشاب على أن يبدأ حياة جديدة في السويد بعيداً عن الحرب وآلامها، وبعد سنة واحدة تقريباً، تحقق للشاب أشياء كثيرة، أولها كان اللقاء بعائلته من جديد. زوجته نسرين جمعة عملت هي الأُخْرى ـ منذ وصولها ـ على اندماج ناجح في مجتمع جديد، بكل ما يحمله المجتمع الجديد من تعقيدات.

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