ماريا ستاد
مهاجر سوري: اللغة السويدية هي مفتاح الاندماج في المجتمع الجديد
وقت النشر kl 09.09
وصل الشاب السوري طارق كريم إلى السويد في صيف 2014، وعقد العزم على بداية جديدة في مجتمع جديد. على بعد آلاف الأميال بقيت عائلته خلفه في دمشق.
صمم الشاب على أن يبدأ حياة جديدة في السويد بعيداً عن الحرب وآلامها، وبعد سنة واحدة تقريباً، تحقق للشاب أشياء كثيرة، أولها كان اللقاء بعائلته من جديد. زوجته نسرين جمعة عملت هي الأُخْرى ـ منذ وصولها ـ على اندماج ناجح في مجتمع جديد، بكل ما يحمله المجتمع الجديد من تعقيدات.
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