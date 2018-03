Minskat resande efter vinterns tågstrul

Tågtrafiken på Kinnekullebanan har haft stora problem i vinter. Alltför många tåg har gått sönder samtidigt, och vissa dagar fick åtta avgångar per dag ställas in.

Nu ser det bättre ut än för några veckor sedan. Men förseningar och inställda tåg har rubbat resenärernas förtroende. Man ser en svag minskning av resandet under 2018.

– Vi ska göra allt för att vända den trenden, säger Torvald Svahn, chef för tågtrafiken inom Västtrafik.

Till våren hoppas man få igång den nya tågverkstaden i Lidköping.

– Den kommer innebära stor förbättring för Kinnekullebanans uthållighet, menar Torvald Svahn.