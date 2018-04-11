متجر سوري للمواد الغذائية، يجتذب زبائن من بلدان مختلفة

منذ قرابة سنتين، نجح محمد حناوي بافتتاح متجر للمواد الغذائية، متجر اجتذب إليه عُملاء من بلدان مختلفة في أنحاء العالم، اليوم تكبر أحلام الرجل، مع تذليل الصعوبات التي واجهها في بداية الأمر، فيفكر ملياً في افتتاح سلسلة متاجر للمواد الغذائية في أنحاء سكارابوري

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