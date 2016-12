Hellner och Kalla laddade för Tour de Ski

Marcus Hellner är en av två norrbottningar som tävlar i Tour de Ski den kommande veckan, och uppladdningen är redan i full gång.

– Jag är laddad och har sett fram emot det här ett tag nu. Jag tycker jag haft en bra ingång i säsongen så det ska bli kul att se vad det kan bli de här gången, säger Marcus Hellner.

När det kommer till Hellners förväntningar på tävlingen är han blygsamt optimistisk.

– Det har gått väldigt mycket upp och ner för mig. Som sagt det började bra i år så det kan gå bra om jag får till ett bra lopp. Det är mycket som hänger på tävlingarna som kommer här. Hursomhelst ska det bli kul att komma igång.

Men det blir inget nyårsfirande för Marcus Hellner i år utan bara fokus på loppen.

– Det var ett tag sen jag firade på riktigt. Vi vet knappt om att det är nyår, vi ska ju tävla dagen efter så man lägger sig innan 12 så man hör inga raketer. Det blir inget jätte hejdundrande firande direkt, säger han.

Även Charlotte Kalla kommer tävla under Tour de Ski, trots att hon tidigare i år sagt att hon inte skulle det.

– Det var avsaknaden av tävlingar i världscupen här under början på säsongen. Då gällde det att tänka om och jag kände att Touren kom väldigt lägligt, just på grund av det upplägget som tävlingen har med massvis med tävlingar under en kort period. Många olika utmaningar som jag får ställa mig inför, säger hon.