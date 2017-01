Vardagsglömskan blir litteratur

Exemplen på vardagsglömska, som strömmade in via sociala medier, inspirerade till en sekvens i den ungdomsbok hon just nu skriver på tillsammans med författarkollegan Ingela Korsell.

– Folk glömmer barn och förlägger bilar i betydligt högre grad än man skulle kunna tro, berättar hon.

Man trodde att man skulle få så mycket tid när barnen är stora, men istället handlar det nu om att söka efter förlagda glasögon eller nycklar.

Glasögon i kylskåpet och en ost på hatthyllan, eller andra felplacerade saker, är sådant som återkommande dök upp. Ett mer udda fall handlade om en bil som blev kvarglömd på parkeringen efter ett besök i affären. När bilen var spårlöst borta – inte bara från gårdsplanen utan även medvetandet – blev det en polisanmälan, som sedan fick dras tillbaks.

Åsa Larsson beskriver hur baksidan av glömskan och tankspriddheten många gånger handlar om att vi pressar oss själva lite hårt, kanske lever för stressade liv.

– Men då verkar vara bra att få skratta åt oss själva och varandra och en tröst att vi inte är ensamma om att ha huvudet under armen.