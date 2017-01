Här är det oxveckor året runt

Veckorna efter jul- och nyår kallades oxveckor redan i det gamla bondesamhället. Uttrycket syftar på att man får slita som en oxe.

Per Nordgren i Sundom utanför Luleå föder upp tjurar och på gården finns det 130 tjurar. Varannan månad går 16 tjurar till slakt och så rullar det på under året och när tjurarna åker känns det en aning speciellt berättar Per:

− Jag har nog blivit blödigare med åren, för det känns lite speciellt. Om man inte skulle bry sig är man ju en robot och det vill jag inte vara.