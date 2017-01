Henrik Niva låter Norrbotten möta amerikansk alternativrock

Henrik Niva är tornedalingen som sedan ett år är tillbaka i norr efter många år i Stockholm och några i Australien. Som Veckans Färsking har han hörts förut med låtarna Citylimits 2014 och Turf War General 2015. Nu är han tillbaka med låten The Tower som kommer att följas upp med fullängdsalbumet On and Off som håller på att färdigställas.

Låten The Tower har Henrik skrivit tillsammans med österbottningarna Oskar Nyman och Joel Isaksson. Det är en låt som behandlar frågan kring evig tillväxt och symptomet klimatförändring, som Henrik själv beskriver det. Den ställer även frågan om vem som är vinnare och förlorare.

Det är ovanligt att textförfattaren berättar vad hens låt handlar om – i förmån för lyssnarens tolkning, men just i detta fall har Henrik valt att vara specifik om temat i låten.

Musikaliskt är The Tower en storslagen låt, som precis som Henriks tidigare låtar är lätt att gilla och snabbt sätter sig som ett plåster i ens medvetande. Denna gång är det en melodislinga/riff som framförs som en ordlös kör som du kommer att sjunga med i.

En låt som för tankarna till amerikansk alternativrock som Foo Fighters, Queen of the Stoneage, och Kings of Leon. Men ändå så mycket Norrbotten, berg, sjöar och ödemark.